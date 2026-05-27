İran, aylarca süren sıkı internet kısıtlamalarının ardından uluslararası internet erişimini yeniden açtı. Yetkililerin aldığı karar sonrası birçok kullanıcı, uzun süredir erişemediği küresel platformlara ve yabancı internet servislerine yeniden bağlanmaya başladı. Özellikle sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve yabancı haber sitelerine erişimde belirgin bir rahatlama yaşandığı bildiriliyor.

Savaş sürecinde güvenlik gerekçesiyle uygulanan kısıtlamaların özellikle haberleşme, sosyal medya ve ticari dijital platformlarda ciddi aksamalara yol açtığı belirtilirken yeni kararın bölgedeki bilgi akışını yeniden hızlandırması bekleniyor.