Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Mao Ning, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası sistemin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Çinli sözcü, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilgili taraflarla yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

Mao Ning açıklamasında, “Çatışmaların sona ermesi ve bölgede barışın yeniden sağlanması için aktif çaba gösteriyoruz” dedi.

Çin yönetimi, İran nükleer krizi konusunda diplomasi ve müzakerenin tek çözüm yolu olduğunu savunurken, taraflara itidal çağrısı yaptı. Açıklama, Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.

Uzmanlar, Çin’in açıklamasının bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası diplomatik girişimlerin önemli bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtiyor.