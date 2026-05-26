Turizm sektör temsilcilerine göre kent, bayram döneminde iç pazardan yaklaşık 200 bin tatilciyi ağırlıyor.

200 Bin Bayram Tatilcisi Antalya’da

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer, sezonun başında yaşanan uluslararası gelişmelerin turizmi etkilediğini ancak bayram tatilinin sektöre can suyu olduğunu belirtti.

Özer, Antalya’nın bu dönemde yaklaşık 200 bin yerli turisti misafir edeceğini ifade etti.

Belek ve Kundu Bölgeleri Öne Çıkıyor

Turizm hareketliliğinin özellikle Belek ve Kundu bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Uzmanlara göre sezon başlangıcında ilk dolan bölgeler olan Kundu ve Belek, bu yıl da lüks tesislerin etkisiyle en yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Ardından Side, Alanya ve Kemer gibi bölgelerde de hareketlilik bekleniyor.

Fiyat Güncellemeleri ve Tesis Tercihleri Etkili Oldu

Sektör temsilcileri, fiyat güncellemelerinin özellikle küçük ölçekli tesislerde dolulukları etkileyebileceğini ifade etti. Buna karşın 5 yıldızlı otellerde yoğun talep dikkat çekiyor.

Tatilcilerin büyük bölümünün kalite ve hizmet standartlarına göre tercihte bulunduğu belirtiliyor.

Sektörün Umudu Bayram Tatilinde

Turizmciler, yılın başında yaşanan bölgesel krizlerin sektöre olumsuz yansıdığını ancak 9 günlük bayram tatilinin kayıpları kısmen telafi ettiğini ifade ediyor.