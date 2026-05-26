Karşılaşma, Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Leipzig Stadı’nda TSİ 22.00’de oynanacak.

İki ekip de kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası finalinde sahne alırken, şampiyon olan taraf gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Maçın Hakem Kadrosu Belli Oldu

Finali İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcı hakemlikleri Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenirken, dördüncü hakem İsveçli Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise Marco Di Bello görev yapacak.

Crystal Palace Tarih Yazdı

Yarı finalde Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’i eleyerek finale yükselen Crystal Palace, Avrupa kupalarında ilk kez final heyecanı yaşayacak.

İngiliz ekibi, turnuvada özellikle hücum performansıyla dikkat çekti.

Rayo Vallecano İlk Finalinde Kupayı Hedefliyor

İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa macerasında finale kadar yükselmeyi başardı. Madrid ekibi, ilk finalinden şampiyonlukla ayrılarak tarihi bir başarı elde etmek istiyor.

Ismaila Sarr Formda Geliyor

Crystal Palace’ın Senegalli yıldızı Ismaïla Sarr, turnuvanın en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son 5 Konferans Ligi maçında 6 gol atan Sarr, sezon genelinde ise 21 gole ulaştı.

Rayo Vallecano’da Gol Yükü Garcia ve De Frutos’ta

İspanyol ekibinde Álvaro García ve Jorge de Frutos, bu sezon 12’şer golle takımın en skorer isimleri oldu. İki oyuncu, Vallecano’nun finale yükselmesinde kilit rol oynadı.

Glasner Ayrılığa Hazırlanıyor

Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner’in finalin ardından görevinden ayrılması bekleniyor. Göreve geldiğinden bu yana FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşayan Glasner, Londra ekibinde 120 maça çıktı.

Rayo Vallecano Tam Kadro Sahada

Final öncesinde Crystal Palace’ta tek eksik Eddie Nketiah olurken, Rayo Vallecano’nun maça tam kadro çıkacağı bildirildi.

Tarihi Finalin Önemi

Bu karşılaşma, iki kulüp için de Avrupa sahnesindeki en büyük sınav olacak. Kazanan ekip sadece kupayı değil, kulüp tarihinin en büyük başarısını da elde edecek.