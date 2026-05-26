Ankara Eczacı Odası, Kurban Bayramı tatili süresince Ankara ve Kırıkkale’de eczane çalışma düzenine ilişkin bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre 26 Mayıs 2026 Arife Günü saat 13.00’ten itibaren ve bayram boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Arife Günü Yarım Gün Uygulama

26 Mayıs 2026 Arife Günü’nde eczaneler saat 13.00’e kadar normal mesai düzeninde çalışacak. Bu saatten sonra ise nöbetçi eczane sistemi devreye girecek.

25 Mayıs 2026 tarihinde ise eczanelerin normal mesai düzeninde hizmet vereceği bildirildi.

Bayram Boyunca Nöbetçi Eczane Sistemi

Kurban Bayramı süresince Ankara ve Kırıkkale il merkezleri ile tüm ilçelerde sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşların ilaç temininde mağduriyet yaşamaması için nöbetçi eczane sisteminin kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Oda Hizmetleri ve Sıralı Dağıtım Birimi

Açıklamada ayrıca Ankara Eczacı Odası’nın Arife Günü hizmet vermeyeceği ifade edildi.

Sıralı Dağıtım Birimi’nin ise 26 Mayıs 2026 Arife Günü ile 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi.