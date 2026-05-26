Talas ilçesinde bir kadının darbedildiğini gören iki kardeş, şüpheliyi uyarmak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.K. ve F.K. isimli iki kardeş, bir kadının darbedildiğini fark ederek şüpheliyi uyardı.

Müdahale Eden Kardeşlere Bıçaklı Saldırı

Kadını kurtarmak isteyen kardeşler, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırganın olay yerindeki kadını da alarak kaçtığı öğrenildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Her Yerde Aranıyor

Polis ekiplerinin, darbedilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.