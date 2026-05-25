Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki cami, mescit ve ibadethanelerde bayram öncesi yoğun temizlik çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşların Kurban Bayramı’nı temiz ve düzenli bir ortamda karşılaması amaçlanıyor.

İbadethanelerde Detaylı Temizlik

Gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinde camilerin iç ve dış bölümleri titizlikle temizlendi. Halılar özel makinelerle yıkanırken, mihrap, minber, pencere kenarları ve ayakkabılık alanlarında detaylı hijyen çalışmaları yapıldı.

Şadırvan ve abdesthanelerde ise dezenfeksiyon işlemlerinin özenle gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Genelinde Kapsamlı Çalışma

Temizlik faaliyetlerinin yalnızca ibadethanelerle sınırlı kalmadığı, mezarlıklar, parklar, cadde ve sokaklarda da yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Keçiören Belediyesi ekiplerinin, ilçenin birçok noktasında bayram öncesi hummalı bir mesai harcadığı ifade edildi.

“Temiz ve Huzurlu Bir Bayram Hedefleniyor”

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla hem çevre temizliğinin sağlandığını hem de vatandaşların bayramı daha sağlıklı bir ortamda geçirmesinin hedeflendiğini vurguladı. İlçede yürütülen temizlik seferberliğinin bayram süresince de devam edeceği kaydedildi.