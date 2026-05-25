Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Karasaid Camisi yakınlarında meydana gelen olayda, Sinan Özkan iddiaya göre husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Yaşanan olay çevrede büyük paniğe yol açtı.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Olayda Ramazan D. (31) ve Sinan Y. (36) isimli iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında, Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Sinan Özkan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.