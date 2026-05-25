ADANA’nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında karı-koca yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki çocukları ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Burak Çiçek’in (30) kullandığı 43 SK 893 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karı-Koca Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile yanında bulunan eşi Suzan Çiçek’in (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada çiftin 4 yaşındaki kız çocukları D.B.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ve araçta bulunan S.D. yaralandı. Yaralı çocuk Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralı Ramazan D. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. S.D.’nin ise Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis Soruşturma Başlattı

Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.