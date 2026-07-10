Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ahmet Telli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dernek, daha önce yaptığı açıklamada şairin 8 Temmuz'da entübe edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Telli'nin nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Ahmet Telli kimdir?

Ahmet Telli, 2 Aralık 1946'da Çankırı'da dünyaya geldi. Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının ikinci kuşağının önemli temsilcileri arasında gösterilen Telli, lirizmi, hüznü ve toplumsal duyarlılığı buluşturan şiir anlayışıyla Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edindi.

1981 yılında öğretmenlik yaptığı dönemde sıkıyönetim tarafından tutuklandı ve görevine son verildi. Daha sonra kitapçılık, yayıncılık, editörlük ve yayınevi yöneticiliği yapan Ahmet Telli, mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe döndü ve buradan emekli oldu.

Unutulmaz şiirlere imza attı

Ahmet Telli'nin "Gidersen Yıkılır Bu Kent", "Çocuksun Sen" ve "Hâlâ Koynumda Resmin" gibi şiirleri yıllar boyunca geniş okuyucu kitlesine ulaştı ve farklı sanatçılar tarafından da seslendirildi.

2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında şiir okuduğu gerekçesiyle yargılanan Telli, 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması ertelenmişti.

Edebiyat ödülleri

Başarılı şair, edebiyat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görüldü. "Hüznün İsyan Olur" adlı eseriyle Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, "Saklı Kalan" ile Yazko Şiir Özendirme Ödülü, "Nida" adlı kitabıyla ise Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü kazandı.

Ahmet Telli, ardında bıraktığı eserleri ve Türk şiirine yaptığı katkılarla edebiyat dünyasında unutulmaz isimler arasında yer aldı.