Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını kamp programı kapsamında sürdürürken, teknik heyet genç oyuncuların performansını yakından değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta hafif sakatlık yaşayan Emirhan Topçu, teknik ekibin kararıyla tedbir amacıyla hazırlık maçlarının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve riske edilmemesi için dinlendirildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. İstanbul'da 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan milli orta saha oyuncusu, bugün Viyana üzerinden Mattersburg'a gelerek takım arkadaşlarıyla buluştu ve çalışmalara başladı.

35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Söylemez Kardeşler' Suç Örgütüne Dev Operasyon: İstanbul, Ankara ve İzmir'de 8 Gözaltı

Beşiktaş mücadeleye Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Mattersburg ile karşı karşıya geldi. Pappelstadion'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, genç ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıktı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.