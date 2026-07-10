Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” kapsamında, iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı gazete manşetlerinden oluşan sergi İzmir’de açıldı.
İlk olarak Gaziemir Optimum AVM’de ziyaretçilerin beğenisine sunulan serginin açılışı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide, genç iletişimcilerin 15 Temmuz’u konu alan gazete manşetleri yer aldı.
Basın İlan Kurumu, serginin İzmir’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacağını duyurdu. Programa göre sergi, 11 Temmuz’da Gaziemir Optimum AVM, 12 Temmuz’da Karşıyaka Hilltown AVM ve 15 Temmuz’da Konak Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, serginin geleceğin gazetecileri tarafından hazırlanan manşetlerden oluştuğu belirtilerek, vatandaşlar sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.