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Kurum tarafından yapılan açıklamada, serginin geleceğin gazetecileri tarafından hazırlanan manşetlerden oluştuğu belirtilerek, vatandaşlar sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.

Basın İlan Kurumu, serginin İzmir’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacağını duyurdu. Programa göre sergi, 11 Temmuz’da Gaziemir Optimum AVM, 12 Temmuz’da Karşıyaka Hilltown AVM ve 15 Temmuz’da Konak Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilecek.

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İlk olarak Gaziemir Optimum AVM’de ziyaretçilerin beğenisine sunulan serginin açılışı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide, genç iletişimcilerin 15 Temmuz’u konu alan gazete manşetleri yer aldı.

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