NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan yabancı ülke heyetleri, resmi temaslarının yanı sıra başkentin tarihi ve kültürel değerlerini de keşfetme fırsatı buldu. Heyetlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri ise Ankara Kalesi oldu.

Tarihi sokaklarda yürüyüş yapan konuklar, Ankara'nın köklü geçmişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden heyet üyeleri, yöresel hediyelik eşyaları inceleyerek alışveriş yaptı.

İzlanda Başbakanı Kaleden Başkenti İzledi

Ankara Kalesi'ni ziyaret eden isimler arasında İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir de yer aldı. Frostadóttir, kale çevresindeki tarihi sokakları gezerek bölgenin geçmişi hakkında bilgi aldı. Ardından Ankara Kalesi'ne çıkan İzlanda Başbakanı, başkenti kuş bakışı izledi.

Başbakan Frostadóttir, ziyareti sırasında kale esnafıyla da bir araya gelirken, sıcak ve samimi görüntüler dikkat çekti.

Yöresel Kaşık Oyunu ile Karşıladı

Yaklaşık yarım asırdır bakır işlemeciliği yapan kale esnafı Faruk İşleyen, İzlanda Başbakanı'nı Ankara'nın geleneksel kaşık oyunu eşliğinde karşıladığını söyledi.

İşleyen, Ankara Kalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra uluslararası heyetleri de bu şekilde ağırladığını belirterek, "Ankara'nın kültürünü tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başbakan bizi gülümseyerek izledi ve ziyareti boyunca sıcak bir tavır sergiledi" ifadelerini kullandı.

"Yabancı Heyetler Kaleye Büyük İlgi Gösteriyor"

Yaklaşık 20 yıldır Ankara Kalesi'nde esnaflık yapan Osman Balantekin ise yabancı heyetlerin tarihi bölgeyi ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyledi.

Balantekin, Ankara Kalesi'nin başkentin en önemli kültürel duraklarından biri olduğunu vurgulayarak, yurt dışından gelen konukların otantik ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini ve alışveriş yaptığını dile getirdi.

İzlanda Başbakanı'nın ziyaretinde yaşanan samimi anlara da değinen Balantekin, yöresel oyun havasıyla yapılan karşılamanın heyetin ilgisini çektiğini, dönüş yolunda da aynı noktaya tekrar uğradıklarını ifade etti.

Esnaf Ziyaretlerden Memnun

Kale esnafı, uluslararası heyetlerin Ankara Kalesi'ni ziyaret etmesinin hem bölgenin tanıtımına hem de yerel ekonomiye katkı sağladığını belirtti. Esnaf, Ankara'nın tarihi dokusu ve kültürel zenginliğinin yabancı konuklar üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını ifade ederek, bu ziyaretlerin kentin turizm potansiyeline önemli katkı sunduğunu söyledi.