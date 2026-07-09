TBNG CEO'su Sinan Furat, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde devam eden yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını yerinde inceledi. Furat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda günde 200 bin metreküp üretim yaptıklarını, 2026 yılında bu üretimi arttırmak istediklerini belirtti. Furat, 'Şirketimiz TBNG yaklaşık 40 yıldır, doğal gaz sektöründe üretimine devam ediyor. Bu seneki hedeflerimiz; günlük 200 bin metreküp, üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Şu anda bulunduğumuz lokasyon, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 2 bin metre derinliğe inerek orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini arttırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

'500'ÜN ÜZERİNDE KUYU VAR'

Türkiye genelinde kara doğal gazı üretiminde 600 milyon metreküp üretim yapıldığını belirten Furat, 'Şirketimizin bugüne kadar sondajını gerçekleştirdiği 500'ün üzerinde kuyu var. Aktif üretimde şu anda 90 üzerinde kuyu da her gün doğal gaz üretimi yapıyoruz. Bugün rakamlara baktığımızda günlük 200 bin metreküp, yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eş değer bir miktar üretiyoruz. Özellikle ülkemizde yerli doğal gazın son yıllarda git gide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme ve mutluluk kaynağı. Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğal gaz, özellikle karadaki doğal gazda ciddi bir artış var, ayrıyeten Karadeniz doğal gazı da 2025 EPDK rakamlarından gördüğümüz üzerine 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğal gaz 2025'te, 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ini, 90 milyon metreküpünü şirketimiz üretiyor. Karadeniz'deki üretilen doğal gazın, milli gururumuz TPO'nun ürettiği 2,5 milyar metreküp gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler içinde, Türk sektör temsilcileri içinde mutluluk verici bir gelişme' diye konuştu. (DHA)

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