Küresel piyasalarda altın fiyatlarının seyri yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilirken, Türkiye madencilik sektöründen iç piyasayı rahatlatacak önemli bir açıklama geldi. Ulusal ekonomi basınının gündemine düşen resmi açıklamalara göre, altın fiyatlarında küresel ölçekte yaşanabilecek sert geri çekilmelerin bile yerli üretimi sarsmayacağı belirtildi.

"Ons Başına 3.500 Dolara Gerilese Bile Karlılık Güvende"

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, altın madenciliğinde Türkiye’nin sahip olduğu maliyet avantajına dikkat çekti. Olası bir fiyat düzeltmesi durumunda bile yerli üreticilerin güçlü konumunu koruyacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarında ons başına 3 bin 500 dolara kadar sürebilecek bir düzeltme senaryosunda bile, yerli üreticilerimizin maliyet avantajı sayesinde satış karlılıklarının yüzde 50'nin altına düşmesini beklemiyoruz." Finans Sektörünün Tercihi Değişmedi: Eylül Çeviri Portföyüne 13. Bankayı Ekledi İçeriği Görüntüle

Yerli Altın Üretiminde Maliyet Avantajı Öne Çıkıyor

Uzmanlar, TMD Başkanı Mehmet Yılmaz'ın işaret ettiği "yüzde 50 karlılık" sınırının, Türkiye'deki altın madenciliği projelerinin sürdürülebilirliği açısından çok güçlü bir rasyo olduğunu belirtiyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ne yönde hareket ederse etsin, Türkiye’deki modern üretim tesislerinin işletme maliyetlerini optimize edebilmesi, yerli altın üreticisini küresel şoklara karşı korunaklı bir liman haline getiriyor.