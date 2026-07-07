Süper Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Emersonn'un transferinden önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon başında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından 1,8 milyon euroya kadroya katılan Emersonn, daha sonra 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa temsilcisi Toulouse'a transfer olmuştu.

İngiliz Sky Sport'un haberine göre Toulouse, 21 yaşındaki Brezilyalı golcüyü 28+3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a göndermeye hazırlanıyor.

Satıştan yüzde 20 pay alacak

Göztepe'nin Toulouse ile yaptığı satış anlaşmasına, 10 milyon euronun üzerindeki bonservis bedellerinden yüzde 20 pay alınmasına yönelik madde eklendiği belirtildi. Transferin resmiyet kazanmasının ardından İzmir ekibinin kasasına yaklaşık 5,6 milyon euro girmesi bekleniyor.

Kısa süre oynadı, büyük kazanç sağladı

Emersonn, Göztepe formasıyla 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 14 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 463 dakika sahada kalan Brezilyalı forvet 1 gol kaydetti.

Toulouse'da ise ilk sezonunda 28 lig maçına çıkan genç oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Jeh resmen Partizan'da

Öte yandan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Jeferson (Jeh), satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekibi Partizan'a kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson, satın alma opsiyonu ile birlikte Sırbistan ekiplerinden FK Partizan'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Transferden Göztepe'nin 200 bin euro kiralama geliri elde etmesi beklenirken, satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olduğu bildirildi.