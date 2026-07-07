Ahmed Kutucu ile moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Asena Atalar, yaklaşık bir yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, İstanbul Boğazı'na nazır tarihi bir yalıda düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Boğaz manzaralı yalı düğününe ünlü isimler katıldı

İstanbul'un simge yalılarından birinde gerçekleştirilen düğün, spor ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerini buluşturdu. Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun takım arkadaşları ile spor camiasından çok sayıda davetli, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Asena Atalar'ın fenomen dostları da düğüne katılarak kutlamaya renk kattı.

Düğün kareleri sosyal medyada ilgi gördü

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen düğünden paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Romantik anların ve eğlenceli görüntülerin yer aldığı paylaşımlar, takipçilerden binlerce beğeni ve yorum aldı.