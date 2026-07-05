Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği yeni dizi projesi “Bir Hayat Hikâyesi”, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin yayıncısı ise Star TV olacak.

Geçtiğimiz sezondan “Sevdiğim Sensin” ve “Çirkin” dizilerini yeni sezona taşımaya hazırlanan Star TV, ayrıca Ay Yapımimzalı “Başkalarının Hayatı” dizisinin ardından yeni bir projeyi daha yayın akışına dahil etti.

Senaryosu Toprak ve Seda Karaoğlu’ndan

Duygusal ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken “Bir Hayat Hikâyesi” dizisinin senaryosu Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu tarafından kaleme alındı.

Kulis bilgilerine göre dizinin merkezinde, otizmli oğlu Sava ile yaşam mücadelesi veren bir ailenin hikâyesi yer alıyor. Yapımın, güçlü dramatik yapısıyla yeni sezonda dikkat çeken projeler arasında olması bekleniyor.