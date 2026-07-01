Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Aşk Tesadüfleri Sever" serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar tamamlandı. Böcek Film ve Benesta ortaklığıyla hayata geçirilen "Aşk Tesadüfleri Sever 3", 7 Temmuz'da sete çıkarken filmin okuma provası bugün gerçekleştirilecek.

Başrollerini Mehmet Günsür'ün Özgür, Devrim Özkan'ın ise Mavi karakteriyle paylaştığı filmin genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda İpek Sorak'ın oturduğu filmin hikâyesi ise İpek Sorak ile Funda Dündar'ın imzasını taşıyor. Yapımın çekimlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanması ve filmin 20 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.

Ankara ve İstanbul'da çekilecek filmin Gazi Mahallesi'nde geçen sahneleri ise ilk filmde kullanılan mekânların kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle İznik'te çekilecek.

Ülkü Hilal Çiftçi, İnci'nin gençlik yıllarını canlandıracak

Filmin dikkat çeken sürprizlerinden biri de oyuncu kadrosu oldu. Serinin ilk filminde Deniz karakterinin annesi İnci'yi canlandıran Ayda Aksel, üçüncü filmde yeniden izleyici karşısına çıkacak. İnci karakterinin gençlik yıllarına ise "Yeraltı" dizisindeki Melek rolüyle tanınan Ülkü Hilal Çiftçi hayat verecek.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 oyuncu kadrosu

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten rol alıyor. Yapımda ayrıca Zuhal Olcay, Uğur Polat, Bennu Yıldırımlar, Emin Gürsoy ve Ayşe Arman da oyuncu kadrosunda yer alıyor.