Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için başvuru ekranını erişime açtı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ve mezun adayları, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen adaylar, 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturum için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular internetten ve mobil uygulamadan yapılabilecek

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla da elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu zorunlu

2026 KPSS Lisans'a katılacak tüm adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmesi zorunlu olacak. Alan Bilgisi ve diğer oturumlara katılım ise adayların tercihine göre belirlenecek.

ÖSYM, sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce 2026 KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Kılavuzda sınava ilişkin başvuru şartları, oturum bilgileri ve diğer ayrıntılar yer alıyor.