Fenerbahçe Spor Kulübü ile gazeteci Yağız Sabuncuoğlu arasında transfer gündemine ilişkin açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı.

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı yazılı açıklamada futbol komitesinden hiçbir ismin şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmediğini belirterek, sosyal medyada gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, son günlerde doğruluğu bulunmayan transfer haberlerinin kamuoyuna servis edildiği öne sürülerek, kulübün transfer sürecine ilişkin resmi bilgilendirmelerin yalnızca resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacağı vurgulandı.

Kulübün açıklamasının ardından Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberinin arkasında olduğunu söyledi. Sabuncuoğlu paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve açıklamasına karşı saygım sonsuzdur ancak ben haberimin arkasındayım. Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yöneticisi Feridun Geçgel şu anda Fransa'da ve ben de haberimi bu doğrultuda yaptım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile gazeteci Sabuncuoğlu arasında yaşanan bu açıklama trafiği, transfer döneminin en dikkat çeken gündem başlıklarından biri oldu.