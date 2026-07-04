Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, Türkiye genelinde "esenlik merkezleri" ve "esenlik üniteleri" kurulmasının önü açılıyor. Yeni düzenlemeyle bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri tek çatı altında sunulacak.

Yönetmeliğe göre hizmetler, esenlik merkezi veya esenlik ünitesi adı altında verilecek. Bu merkezler; konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde faaliyet gösterebileceği gibi müstakil binalarda da açılabilecek. Müstakil merkezlerin en az 500 metrekare, ünitelerin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Kişiye özel sağlıklı yaşam programları uygulanacak

Merkezlerde sunulacak hizmetler tedavi amacı taşımayacak. Bunun yerine bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel sağlıklı yaşam programları hazırlanacak. Amaç, bireylerin genel iyilik halini desteklemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek olacak.

Geniş kapsamlı hizmetler sunulacak

Yönetmelik kapsamında dil ve konuşma terapisi, egzersiz ve fiziksel aktivite programları, fizyoterapi, psikolojik destek, rehabilitasyon hizmetleri, sanat terapileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT), hiperbarik oksijen tedavisi, deniz suyu ve deniz kaynaklı tedavi yöntemleri ile termal sağlık ve tuz terapisi gibi birçok hizmet sunulabilecek.

Hekim görevlendirilmesi zorunlu olacak

Esenlik merkezlerinde en az bir sorumlu hekim görev yapacak. Diğer sağlık personeli ise yetki ve görev alanları doğrultusunda sağlıklı yaşam hizmetlerini yürütecek.

Hastanelerle iş birliği yapılacak

Merkezler, olası acil durumlar için hastaneler veya tıp merkezleriyle iş birliği içinde çalışacak. Bünyelerinde acil müdahale odası bulunacak. Kullanılacak tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı izniyle bulundurulabilecek, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yöntemiyle sağlanabilecek.

Sağlık turizmine katkı hedefleniyor

Yeni modelle birlikte dünyada yaygınlaşan "sağlıklı ve kaliteli yaş alma" (longevity) uygulamalarının Türkiye'de geliştirilmesi ve bu alandaki sağlık turizmi faaliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.