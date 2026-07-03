Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile belediyenin iştirak şirketlerinde görev yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adresleri ile belediyeye ait bazı birimlerde arama yapıldı. Aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Gözaltı Sayısı 12'ye Yükseldi

Soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan şüphelilere ek olarak, 2 Temmuz'da iki kişinin daha ifadeye çağrılmasıyla şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Şüpheliler hakkında "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Özgür Nihat Yıldız Tutuklandı

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tanju Özcan Hakkındaki Süreç Devam Ediyor

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevinden uzaklaştırılmıştı.

Hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özcan hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan dava açılmıştı.