İngiltere şubesi; Avrupa'daki Türk şirketleri, uluslararası kuruluşların Türkiye operasyonları ve AB ile Türkiye arasındaki kurumsal yazışmalar için yerel ve hızlı bir hizmet noktası işlevi görmektedir. Özellikle Türkçe-İngilizce çeviri, yeminli tercüme ve apostil işlemleri alanındaki taleplere anında yanıt verme kapasitesi, Eylül Çeviri'nin Avrupa'daki rekabet avantajını belirgin biçimde artırmaktadır. Türkiye'nin AB ile yıllık 200 milyar doları aşan dış ticaret hacmi göz önüne alındığında, iki taraf arasındaki kurumsal iletişim ihtiyacının büyüklüğü ortadadır.

Eylül Çeviri Uluslararası Operasyonlar Birimi konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın herhangi bir köşesinde müşterimizin yanında olmak her zaman önceliğimiz oldu. İngiltere ofisi bu anlayışın coğrafi bir uzantısıdır. Avrupa'daki Türk yatırımlarının ve Türkiye'deki uluslararası operasyonların hızla büyüdüğü bu dönemde Londra'da bulunmak stratejik açıdan kritik bir adımdı."

İstanbul'daki 5 şube, Ankara ve İzmir ofisleriyle birlikte toplam 9 lokasyona ulaşan Eylül Çeviri, kurumsal müşterilerine hem yerel hem de uluslararası çeviri süreçlerini tek elden yönetme imkânı sunmaktadır. Bu yapı, zaman dilimi farkını ortadan kaldırmakta ve acil projelerde kesintisiz hizmet kapasitesi sağlamaktadır. Şirket, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki iş birliklerini genişletmeyi ve İngiltere şubesinin kadrosunu artırmayı planlamaktadır.

Eylül Çeviri Hakkında

1991 yılında Kadıköy Rıhtım'da faaliyete başlayan Eylül Çeviri Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti., bugün İstanbul'da 5 şube, Ankara, İzmir ve İngiltere ofisiyle 13'ten fazla hizmet alanında faaliyet göstermektedir. Yazılı ve sözlü çeviri, yeminli tercüme, apostil, web sitesi lokalizasyonu ve masaüstü yayıncılık dahil geniş bir hizmet yelpazesiyle Türkiye'nin önde gelen kurumlarına profesyonel dil çözümleri sunan şirket, kadrolu tercümanıyla sektörde lider konumunu korumaktadır.