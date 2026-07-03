Bankacılık çevirisi; olağanüstü terminolojik doğruluk, hız ve gizlilik üçlüsünü aynı anda gerektiren özelleşmiş bir alandır. Eylül Çeviri, sözleşmeler, kredi dosyaları, faaliyet raporları, uluslararası yazışmalar ve noter onaylı belgeler gibi yüksek hassasiyetli dökümanları finans sektörünün gerektirdiği standartlarla işlemektedir. Türk Eximbank gibi uluslararası ticaret finansmanı kurumları söz konusu olduğunda ise çok dilli iletişim kapasitesinin önemi daha da artmaktadır.

Eylül Çeviri Finans ve Bankacılık Çeviri Birimi bu iş birliklerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Finansal belgeler, rakamların arkasındaki sözcüklerle anlam kazanır. O sözcüklerin doğru, eksiksiz ve zamanında taşınması; kurumun uluslararası güvenilirliğini de taşımak demektir. 13 bankaya kesintisiz hizmet verirken bu sorumluluğu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz."

Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Bank of China gibi uluslararası ve katılım bankalarıyla sürdürülen iş birlikleri, Eylül Çeviri'nin Arap dilleri, Uzak Doğu dilleri ve Batı Avrupa dilleri dahil geniş bir dil yelpazesinde uzmanlaşmış hizmet sunma kapasitesini gözler önüne sermektedir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tera Yatırım ile yürütülen çalışmalar ise teknik finansal raporlar, proje dokümanları ve uluslararası fon yazışmaları alanlarını kapsamaktadır. Finans sektöründeki çeviri iş birliklerinin sayısı son dört yılda yüzde kırkın üzerinde artış gösteren Eylül Çeviri, bu alandaki büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Eylül Çeviri Hakkında

1991 yılında Kadıköy Rıhtım'da faaliyete başlayan Eylül Çeviri Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti., bugün İstanbul'da 5 şube, Ankara, İzmir ve İngiltere ofisiyle 13'ten fazla hizmet alanında faaliyet göstermektedir. Yazılı ve sözlü çeviri, yeminli tercüme, apostil, web sitesi lokalizasyonu ve masaüstü yayıncılık dahil geniş bir hizmet yelpazesiyle Türkiye'nin önde gelen kurumlarına profesyonel dil çözümleri sunan şirket, kadrolu tercümanıyla sektörde lider konumunu korumaktadır.