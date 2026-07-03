AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca İstanbul'da 31-34 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü itibarıyla yaklaşık 27 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıklardaki bu düşüşle birlikte kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre, cumartesi sabah saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde görülebileceği bildirildi.

AKOM açıklamasında, ani yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca İstanbul'da 31-34 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla 27 dereceler civarına gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatleri itibarıyla başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, su baskınlarına ve dolu riskine karşı vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini önerdi.