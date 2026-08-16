Araştırmaya göre Z kuşağı, finansal konulardaki 28 sorunun ortalama yüzde 38’ini doğru yanıtlayabildi. ABD genelindeki yetişkinlerin doğru yanıt ortalaması ise yüzde 47 oldu.

Yatırım konusunda bilgi seviyesi daha düşük

Araştırmada Z kuşağının sekiz farklı finansal alandaki bilgi düzeyi incelendi. Buna göre Z kuşağının tasarrufla ilgili soruları doğru yanıtlama oranı yüzde 45 olurken, yatırım alanında bu oran yüzde 35’te kaldı.

Borçlanma konusunda doğru yanıt oranı yüzde 47, harcama konusunda yüzde 43, gelir konusunda ise yüzde 37 olarak ölçüldü.

Z kuşağının en düşük başarı gösterdiği alan ise sigorta oldu. Katılımcılar sigortayla ilgili soruların yalnızca yüzde 25’ini doğru yanıtlayabildi. Risk yönetimi konusunda doğru yanıt oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi.

Her 10 gençten yaklaşık 4’ünün finansal bilgisi çok düşük

Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 37’si, 28 soruluk testte yalnızca 0 ila 7 soruyu doğru yanıtladı. Bu grup, “çok düşük finansal okuryazarlık” kategorisinde değerlendirildi.

Soruların en az yüzde 76’sını doğru yanıtlayan Z kuşağının oranı ise yalnızca yüzde 9’da kaldı.

Araştırmacılar, düşük finansal okuryazarlığın bireylerin tasarruf, yatırım, borçlanma ve risk yönetimi gibi konularda sağlıklı kararlar almasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Araştırmada ayrıca finansal okuryazarlık düzeyi çok düşük olan yetişkinlerin borç nedeniyle finansal kısıtlamalar yaşama ihtimalinin, finansal okuryazarlığı yüksek kişilere kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirtildi.

2026 P-Fin Index araştırması, 5-22 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’de 3 bin 602 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi.