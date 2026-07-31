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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Çaydurt Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.T. idaresindeki 06 DE 6282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, sürücü S.T. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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