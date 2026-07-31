NASA’nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bilim dünyasının ilgisini çeken yeni bir oluşum kaydetti. Aracın kameralarına yansıyan görüntülerde, kaya yüzeyinde birbirine benzeyen çokgen şekillerin oluşturduğu bal peteği benzeri yapılar görüldü.

Bilim insanları, bu oluşumların Mars yüzeyindeki doğal jeolojik süreçlerin sonucu olduğunu belirtiyor. “Çokgen çatlaklar” olarak tanımlanan bu yapılar, gezegenin geçmişine dair önemli izler taşıyor.

Geçmişteki su hareketlerine işaret edebilir

Araştırmacılara göre bu tür çatlaklar, Mars’ta geçmiş dönemlerde suyun varlığıyla bağlantılı olabilir. Kuruyan göl tabanlarında veya nemli toprak katmanlarında meydana gelen değişimler, zaman içinde bu tür geometrik şekillerin oluşmasına neden olabiliyor.

Bilim insanları, keşfin Mars’ın milyonlarca yıl önce nasıl bir çevreye sahip olduğunu anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Curiosity, Mars’ın geçmişini araştırıyor

Gale Krateri’nde görev yapan Curiosity, 2012 yılında Mars’a inişinden bu yana gezegenin kaya ve toprak yapısını inceliyor. Araç, bugüne kadar Mars’ta geçmişte su bulunabileceğine dair çok sayıda jeolojik kanıt topladı.

NASA’nın keşif aracı, elde ettiği görüntü ve analizlerle Mars’ın yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

“Nefes kesici” görüntüler bilim insanlarını heyecanlandırdı

Curiosity’nin gönderdiği yeni görüntüler, Mars’ın yüzeyinin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bilim insanları, bu tür keşiflerin Kızıl Gezegen’in oluşumu ve iklim geçmişi hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Mars yüzeyindeki bal peteğini andıran yapılar, gezegenin milyarlarca yıllık hikayesinden geriye kalan dikkat çekici izlerden biri olarak değerlendiriliyor.