Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojileri işletmelere verimlilik, hız ve maliyet avantajı sağlarken, aynı zamanda operasyonel, hukuki, finansal, itibari ve etik riskleri de beraberinde getiriyor. Günümüzde müşteri yönetiminden insan kaynaklarına, finansal analizlerden üretim süreçlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka sistemleri, şirketlerin risk profilini önemli ölçüde değiştiriyor.

Yapay Zeka Kaynaklı Riskler Sigorta Sektörünün Gündeminde

Murat Çiftçi, yapay zeka risklerinin artık yalnızca bilgi teknolojileri departmanlarının değil, şirket yönetimlerinin ve sigorta sektörünün de öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Sigorta sektörü açısından risk ölçülebilir mi, denetlenebilir mi ve sorumluluk zinciri net şekilde kurulabilir mi sorularının yanıtı büyük önem taşıyor. Bu üç unsur eksik olduğunda sigortalanabilirlik de zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Veri İhlali, Siber Risk ve Hatalı Kararlar Öne Çıkıyor

Yapay zekadan kaynaklanan zararların tek bir sigorta branşıyla sınırlı olmadığını belirten Çiftçi, en sık karşılaşılan risk senaryolarını şu şekilde sıraladı:

Veri ihlalleri

Siber güvenlik riskleri

Hatalı analizler

Yanlış fiyatlandırma kararları

Mesleki sorumluluk sorunları

Yönetici sorumluluğu riskleri

Çiftçi'ye göre, yapay zeka destekli bir kararın müşteriye maddi zarar vermesi halinde siber sigorta, mesleki sorumluluk sigortası, teknoloji hata ve ihmal poliçeleri ile yönetici sorumluluk sigortaları aynı anda devreye girebiliyor.

Yapay Zekada Sorumluluk Kime Ait?

Yapay zeka kullanımında en önemli tartışma başlıklarından biri de sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu olarak öne çıkıyor.

Murat Çiftçi, yapay zeka ekosisteminde teknoloji şirketi, entegratör firma, veri sağlayıcısı, sistemi kullanan çalışan ve nihai kararı veren şirketin aynı sorumluluk zincirinin farklı halkaları olduğunu belirtti. Sigorta şirketlerinin ise zararın hangi aşamada oluştuğunu analiz ederek sorumluluk paylaşımını değerlendirdiğini ifade etti.

"Yapay Zeka Kullandım" Savunması Geçerli Olmayacak

Çiftçi, şirketlerin teknolojiyi gerekçe göstererek sorumluluktan kaçamayacağını belirterek özellikle kredi değerlendirmesi, sağlık, insan kaynakları ve finans gibi kritik alanlarda insan denetiminin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre yapay zeka yalnızca bir karar destek sistemi olarak kullanılmalı; nihai karar süreçlerinde mutlaka insan kontrolü bulunmalı.

Yapay Zekaya Özel Sigorta Teminatları Geliyor

IBS Sigorta CEO'su, mevcut siber sigorta ve mesleki sorumluluk poliçelerinin bazı riskleri karşıladığını ancak yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yeni sigorta ürünlerinin kaçınılmaz hale geleceğini belirtti.

Gelecekte öne çıkması beklenen yeni sigorta teminatları arasında şunlar yer alıyor:

Yapay zeka hata ve ihmal sigortası

Algoritmik karar sorumluluğu teminatı

Veri setlerinden kaynaklanan sorumluluklar

Yapay zeka kaynaklı iş durması sigortası

Model performans riski teminatı

Deepfake kaynaklı zarar sigortası

Yapay zeka destekli dolandırıcılık teminatı

Şirketlere Yapay Zeka Risk Yönetimi Uyarısı

Çiftçi, kurumların yapay zekayı güvenli şekilde yönetebilmesi için şu adımların kritik olduğunu söyledi:

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Kullanılan tüm AI araçlarının kayıt altına alınması

Risk seviyelerine göre sınıflandırma yapılması

Teknoloji tedarikçileriyle yapılan sözleşmelerin yeniden incelenmesi

Etkin insan denetim mekanizmalarının kurulması

Sigorta Sektöründe Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

IBS Sigorta, önümüzdeki dönemde şirketlerin yapay zeka kullanımını yalnızca verimlilik açısından değil, sigortalanabilir risk perspektifiyle de değerlendirmesine yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın iş dünyasında yaygınlaşmasıyla birlikte AI risk yönetimi, algoritmik sorumluluk, siber güvenlik ve özel sigorta teminatları önümüzdeki yıllarda sigorta sektörünün en hızlı büyüyen alanları arasında yer alacak.