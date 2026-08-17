Güven Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Burak Işık, karaciğer hastalığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Işık, 'Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından Temmuz 2026'da yayımlanan GLOBOCAN 2024 verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 843 bin yeni karaciğer kanseri vakası görüldü, 732 bin kişi ise bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Karaciğer kanseri, dünyada en sık görülen yedinci kanser olmasına karşın kansere bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü verileri de karaciğer yağlanması olarak bilinen steatotik karaciğer hastalığının dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar kişiyi etkilediğini gösteriyor. Fazla kilo, diyabet, düzenli alkol kullanımı ile hepatit B ve C enfeksiyonları önemli risk faktörleri arasındadır. Karaciğer vücudun en çalışkan organlarından biridir. İlginç olan şu ki, ciddi şekilde hastalansa bile uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir. İşte bu yüzden karaciğer hastalıklarına 'sessiz hastalıklar' denir' diye konuştu.

'KARACİĞERDEKİ HER KİTLE AMELİYAT GEREKTİRMİYOR'

Karaciğerde yapılan incelemeler sırasında iyi veya kötü huylu kitlelerin saptanabildiğini belirten Prof. Dr. Işık, her kitlenin cerrahi yöntemle tedavi edilmesinin gerekmediğini söyledi.

Prof. Dr. Işık, 'Karaciğerde saptanan her kitle ameliyat edilmek zorunda değildir. Öncelikle kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu ve hastanın sağlığı açısından bir risk taşıyıp taşımadığı değerlendirilmelidir. İyi huylu karaciğer kitlelerinde izlenecek yol kitlenin özelliklerine göre belirlenir. İyi huylu kitlelerin bir kısmı herhangi bir tedavi gerektirmeden düzenli olarak takip edilebilir. Ancak kitlenin büyümesi, belirtiye yol açması veya bazı riskler taşıması durumunda cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Kötü huylu tümörler farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kötü huylu tümörler, karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanabileceği gibi başka bir organdaki kanserin karaciğere yayılması sonucunda da oluşabilir. Karaciğer tümörlerinde cerrahi tedavi kararı ayrıntılı değerlendirme sonucunda verilmektedir. Cerrahi tedavi kararı; kitlenin türüne, sayısına, büyüklüğüne, karaciğerin fonksiyonel durumuna ve karaciğerdeki yerleşimine göre kişiye özel olarak planlanır. Uygun hastalarda karaciğerin tümör bulunan bölümü çıkarılabilir. Bazı hastalarda ise karaciğer nakli bir tedavi seçeneği olabilir' diye konuştu.