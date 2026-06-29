Aile dizilimi, Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen ve bireyin yaşadığı bazı duygusal, ilişkisel veya psikolojik sorunların aile geçmişiyle bağlantılı olabileceği düşüncesine dayanan bir uygulamadır.

Bu yönteme göre aile içinde yaşanan kayıplar, travmalar, dışlanmalar veya çözülemeyen çatışmalar sonraki kuşakları da etkileyebilir. Aile dizilimi çalışmalarıyla bu görünmeyen bağların fark edilmesi ve kişinin yaşadığı sorunların kaynağının anlaşılması hedeflenir.

Aile Dizilimi Nasıl Yapılır?

Aile dizilimi çalışmaları genellikle grup ortamında gerçekleştirilir. Katılımcı, ele almak istediği konuyu kolaylaştırıcıya anlatır. Daha sonra gruptaki kişiler, katılımcının aile bireylerini temsil edecek şekilde seçilir ve belirli bir düzende yerleştirilir.

Temsilcilerin hissettiklerini ifade etmeleri ve kolaylaştırıcının yönlendirmeleriyle aile içindeki ilişkilerin görünür hale getirilmeye çalışıldığı belirtilir. Günümüzde bireysel seanslarda figürler, objeler veya semboller kullanılarak da aile dizilimi uygulamaları yapılabilmektedir.

Hangi Konular İçin Tercih Ediliyor?

Aile dizilimine başvuran kişiler çoğunlukla şu nedenlerle destek arıyor:

Aile içi iletişim sorunları

Evlilik ve ilişki problemleri

Tekrarlayan yaşam döngüleri

Yas süreci ve kayıplar

Özgüven eksikliği

Kendini sürekli başarısız hissetme

Geçmiş travmaların etkisini anlamaya çalışma

Uygulamayı savunanlar, yöntemin kişinin farkındalığını artırdığını ve aile ilişkilerini yeniden değerlendirmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Bilim Dünyası Ne Diyor?

Aile dizilimi, psikoloji dünyasında tartışmalı yöntemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, yöntemin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde etkili olduğunu kesin biçimde ortaya koymuş değil.

Uzmanlar, depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu veya diğer psikiyatrik rahatsızlıklarda aile diziliminin tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Ruh sağlığıyla ilgili sorun yaşayan kişilerin psikolog veya psikiyatrist desteği almasının önemine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Psikoloji uzmanları, aile diziliminin kişisel farkındalık amacıyla tercih edilebileceğini ancak bilimsel temelli psikoterapi yöntemlerinin yerine kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca uygulamayı gerçekleştiren kişinin eğitim ve yetkinliğinin de büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Son yıllarda sosyal medyada popülerliği hızla artan aile dizilimi hakkında karar vermeden önce yöntemin sınırlarını, bilimsel durumunu ve olası etkilerini değerlendirmek, gerektiğinde ruh sağlığı profesyonellerine danışmak öneriliyor.