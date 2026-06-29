Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ceza konserinde yaşandı. İddiaya göre O.S. (25), M.B.K. (29) ile F.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.M., yanında taşıdığı bıçakla O.S. ve M.B.K.'yı yaraladı. Şüpheli daha sonra konser alanından kaçarak izini kaybettirdi.

Şüpheli Her Yerde Aranıyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli F.M.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.