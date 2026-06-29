Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül Caddesi üzerinde inşa edilen alt geçidin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi'nde devam eden çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından özellikle çevre yolu bağlantısında yaşanan trafik yoğunluğunun azalmasının ve sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulmasının amaçlandığını kaydetti. Belediye, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak alt geçidin vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.