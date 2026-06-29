Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Demirci Mahallesi'nde bulunan Cemevi'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Ünsal Ulusoy ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Özarslan, Demirci Mahallesi'nin ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Mahallenin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Ziyarette, mahallede yürütülmesi planlanan çalışmalar ve öncelikli hizmet alanları hakkında değerlendirmeler yapılırken, vatandaşların beklentileri de dinlendi. Başkan Özarslan, yerel yönetim anlayışında ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini belirtti.

Programın ardından misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Özarslan, Keçiören'in tüm mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye ve sorunlara yerinde çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.