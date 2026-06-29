TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Lauri Hussar ile bir araya geldi. TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurtulmuş, Estonya heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile Estonya arasındaki dostane ilişkilerin hem ikili düzeyde hem de parlamentolar arasında daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Parlamenter iş birliği ve savunma sanayi vurgusu

Görüşmede, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) gibi uluslararası platformlarda ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde sahip olduğu tecrübe ve kapasitenin Estonya'nın savunma ve güvenlik alanındaki çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO misyonları kapsamında aktif rol üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

"NATO, barışın güçlenmesine de katkı sunmalı"

Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, ittifakın geleceğine yönelik önemli mesajlar vermesini temenni etti.

NATO'nun yalnızca bir güvenlik örgütü olarak değil, aynı zamanda uluslararası barışın tesisine katkı sağlayacak politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel sorunların çözümünde güçlü savunma kapasitesini korurken diplomasi ve müzakereyi öncelikli yöntem olarak benimsediğini vurguladı.

Görüşmeye, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.