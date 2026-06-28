Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı hizmet binasının açılış programına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Kocaman ve partililerin de katıldığı programda konuşan Destici, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

"Soruşturmada Sıkı Bir Çalışma Yürütülüyor"

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin 2009 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildiğini hatırlatan Destici, yeni süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Destici, "Sıkı bir çalışma var. İnşallah bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak ya da toplum neler yapıldığını görecek" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili şüphelerin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Destici, "Tüm şüpheler aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Komedyen Tepkisi: "İnançlarla Mizah Yapılamaz"

Konuşmasında bir komedyenin gösterisinde İslam dininin hedef alındığını öne süren Destici, siyasi ve toplumsal konuların mizah konusu yapılabileceğini ancak dini değerlerin mizah malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini savundu.

Destici, "Siyasi eleştiri ve mizah yapılabilir. Ancak benim inancımla, kutsal kitabımla ve peygamberimle ilgili mizah yapılamaz" diye konuştu.

LGBT Gemisi Açıklaması

İstanbul'a gelmesi planlanan ve LGBT bireyleri taşıdığı belirtilen kruvaziyer gemisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, İçişleri Bakanlığı ve valiliğin geminin gelişine izin vermemesini desteklediğini ifade etti.

Destici, alınan kararın bir yasak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, Türk-İslam değerlerine ve özellikle gençlerimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.