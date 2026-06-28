Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, yeni müzik projesi “Bambam Star” ile dünya çapında ses getirmeyi ve uluslararası müzik listelerinde zirveye çıkmayı hedeflediğini açıkladı.

Samsun’a gelen Topaloğlu, yeni şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmanın 30 Haziran Salı günü yayımlanacağını belirtti. Projenin geniş kitlelere ulaşmasını amaçladığını ifade eden sanatçı, “Bambam Star” ile küresel ölçekte iddialı bir çıkış yapmayı planladığını söyledi.

“Gangnam Style’a Rakip Bir Çalışma”

Mustafa Topaloğlu, dünyaca ünlü “Gangnam Style” şarkısına karşı kendi müzik projesini ortaya koyduğunu belirterek, “Bambam Star ile dünya listelerinde birinci sıraya çıkmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, hazırladığı yeni projenin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük ses getirmesini umduğunu dile getirdi.

“Müzik Savaşını Samsun’dan Başlatıyorum”

Samsun’un kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Topaloğlu, müzik yolculuğunu ve “müzik savaşını” bu şehirden başlatmak istediğini söyledi.

Topaloğlu, Samsun’un Türkiye’nin milli mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, “Müzik yolculuğumu ve dünya çapındaki hedefimi Samsun’dan başlatmak istiyorum” dedi.

Sanatçının yeni şarkısının yayınlanmasıyla birlikte uluslararası platformlarda nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.