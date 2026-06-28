Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ASKİ, sosyal medyada yer alan “yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi nedeniyle ilk kez yol seviyesine getirildiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kent genelinde yağmur suyu mazgalları ve baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hâle getirilmesi çalışmalarının uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdüğü vurgulandı.

“Rutin bakım çalışmaları yıllardır devam ediyor”

ABB, asfalt yenileme çalışmaları, trafik yoğunluğu ve zamanla oluşan kot farklılıkları nedeniyle mazgalların ve baca kapaklarının düzenli olarak yol seviyesine getirildiğini belirtti. Bu çalışmaların yeni olmadığı, belediyenin resmi açıklamaları ve kamuoyuna yapılan bilgilendirmelerde de yer aldığı ifade edildi.

2 Şubat tarihinde paylaşılan bir duyuruda da, yol seviyesinin altında kalan yağmur suyu ızgaraları ve baca kapaklarının kent genelinde yol kotuna uygun hâle getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği hatırlatıldı.

600 günlük uygulama süreci

Açıklamada ayrıca, söz konusu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalandığı, 16 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

“NATO Zirvesi sadece çalışma koşullarını kolaylaştırdı”

Yoğun trafik nedeniyle geçmişte bazı bölgelerde çalışma yapılmasının zorlaştığı belirtilirken, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirlerinin ekiplerin bazı noktalarda daha güvenli ve hızlı çalışma imkânı bulmasını sağladığı ifade edildi.

ABB, bu durumun çalışmaların yeni olduğu anlamına gelmediğini, yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım faaliyetlerinin daha elverişli koşullarda yürütülmesine katkı sunduğunu vurguladı.

“Yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemeli”

Açıklamanın sonunda, yağmur suyu mazgalları ve baca kapaklarına yönelik bakım çalışmalarının uzun süredir planlı şekilde sürdüğü, bunun NATO Zirvesi ile ilişkilendirilmesinin ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.