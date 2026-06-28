A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, PreZero Arena’da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın hakemliğini Bulgaristan’dan Ivaylo Ivanov ve Sırbistan’dan Stanislava Simic üstlendi.

İlk İki Set Nefes Kesti

Mücadeleye etkili başlayan Türkiye, ilk sette rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan ilk iki seti 26-24 ve 26-24’lük skorlarla kazanan ay-yıldızlı ekip, kritik anlarda hata yapmayarak öne geçti.

Üçüncü Sette Fark Açıldı

Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan A Milli Takım, rakibine şans tanımadı. Bu seti 25-17 kazanan Filenin Efeleri, karşılaşmadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Maç Detayları

PreZero Arena’da oynanan karşılaşma toplam 85 dakika sürdü. Belçika kadrosunda Valkiers, Perin, D’heer, Reggers ve Plaskie gibi isimler yer alırken; Türkiye’de Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis ve Berkay ilk altıda sahaya çıktı.

Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL 2026 ikinci haftasını önemli bir galibiyetle kapatmış oldu.