Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana istişare kültürünü siyasetin merkezine yerleştirdiğini belirterek, partinin sadece Türkiye için değil, gönül coğrafyası için de umut kaynağı olduğunu söyledi.

"AK Parti Türk Siyasetinde Yeni Bir Sayfa Açtı"

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, "AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni bir soluk ve özgün bir bakış açısı kazandırdı" ifadelerini kullandı.

İstişare ve değerlendirme toplantılarının partinin en önemli geleneklerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki gün süren kamp boyunca ekonomi, güvenlik, kalkınma ve toplumsal konular başta olmak üzere birçok başlığın kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

"Emanete Bugüne Kadar Gölge Düşürmedik"

Millete hizmet yolculuğuna büyük sorumluluk bilinciyle çıktıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu millet bize özlemlerini, hayallerini emanet etti. Allah'a hamdolsun o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik" dedi.

AK Parti'nin çeyrek asırlık süreçte önemli başarılara imza attığını kaydeden Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla omuz omuza yürümekten her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

"Türk Nerede Bekleniyorsa Orada Olmaya Gayret Ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikada da aktif bir rol üstlendiğini belirterek, Somali, Pakistan, Filistin ve Arakan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum toplumların yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yıllarca ihmal edilen gönül coğrafyalarıyla yeniden güçlü bağlar kurduğunu ifade eden Erdoğan, "Nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik" diye konuştu.

"AK Parti Sadece 86 Milyonun Değil, Ümmetin de Umududur"

Konuşmasında AK Parti'nin küresel ölçekte de önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Erdoğan, "AK Parti olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da değinen Erdoğan, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, "Bu soykırımın hesabı sorulacaktır. Allah izin verirse işte bu kadro soracaktır" dedi.

Teşkilata Tevazu ve Sahada Çalışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurulması çağrısında bulundu. Kibirden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tevazuyu elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından program, hediye takdimiyle sona erdi.