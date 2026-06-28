Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Karaören, Dibekören, Kemerez, Kurtkovan, Kabalar, Uşakgöl ve Mikail mahallelerinden vatandaşlar, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda bir araya geldi.

Din görevlileri eşliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar, bereketli bir sezon geçirilmesi ve yağışların artması için dua etti. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yağmur ve şükür dualarının ilçede uzun yıllardır sürdürülen önemli bir gelenek olduğunu belirterek, bu etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan duaların ardından sona erdi.