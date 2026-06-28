Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii ve cenaze törenine katılan kalabalık ise dron ile havadan görüntülendi.

Bakan Ersoy: Kadir İnanır Çok Eşsiz Bir Değerdi

Cenaze namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın Türk sineması için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Bir devrin, Yeşilçam'ın, hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır ile birlikte bir devir hiç geri dönmemecesine kapanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın sinemaya önemli eserler kazandırdığını belirten Ersoy, "Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Türk sinemasına kazandırdığı ders niteliğindeki eserleri ve Türk sinema klasiklerine hayat verdiği yapımlarla çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Bakan Ersoy, açıklamasının sonunda başta İnanır'ın ailesi olmak üzere tüm sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.