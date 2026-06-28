Kilis'in Musabeyli ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 28 yaşındaki Ferid Gügercin hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla ağır yaralanırken, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada yaralanan 12 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.