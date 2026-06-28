Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanıyor. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için ilk anma töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Törene Kadir İnanır'ın ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Usta sanatçının hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Anma Töreninde 12 Eylül Gerginliği

Sinevizyon gösteriminde, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin görüntülere de yer verildi. TRT ekranlarında dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından okunan darbe bildirisinin yayınlandığı anların ekrana gelmesi üzerine salondan yuhalama sesleri yükseldi.

Gösterimde ayrıca Kadir İnanır'ın geçmiş yıllarda Kenan Evren hakkında yaptığı açıklamalar da yer aldı. İnanır'ın, "Katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamın başındaki adam da benim için lanetli bir heriftir" ifadelerini kullandığı görüntüler salonda dikkatle izlendi.

"Yapmayın Burası Cenaze" Çıkışı

Yuhalamalar sırasında salondaki bir kişi, "Yapmayın burası cenaze. Eski Genelkurmay Başkanını yuhalayamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözlerin ardından salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Törende bulunan bazı katılımcılar söz konusu kişiyi yuhalarken, yaşanan tartışmanın ardından kişi salondan çıkarıldı. Gerginliğin sona ermesiyle anma programı kaldığı yerden devam etti.

Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Kadir İnanır için ikindi namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.