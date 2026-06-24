Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla “SSB Kuantum Programı Tanıtımı” gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuantum teknolojilerinin artık yalnızca teorik bir bilim alanı olmaktan çıkarak stratejik bir kabiliyet sahasına dönüştüğünü belirtti. Görgün, hesaplama, algılama ve haberleşme alanlarında gelişen yeni nesil teknolojilerin savunma sanayisinin geleceğini doğrudan şekillendirdiğini ifade etti.

Kuantum teknolojilerinin kriptoloji, veri analizi, optimizasyon, simülasyon ve sinyal bağımsız navigasyon sistemleri gibi birçok kritik alanda önemli kabiliyetler sunduğunu vurgulayan Görgün, Türkiye’nin bu alanda küresel rekabet içinde olduğunu söyledi.

Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın yalnızca tedarik değil, aynı zamanda egemenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Görgün, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm yaşandığını ve dışa bağımlılığın azaltılması yönünde güçlü adımlar atıldığını kaydetti.

Görgün, savunma sanayisinin AR-GE ve strateji çalışmalarının tüm paydaşların katkısıyla yürütüldüğünü belirterek, Türkiye’nin savunma sanayisi şirketlerinin küresel sıralamalarda üst basamaklara yükseldiğini ve bu modelin birçok ülke tarafından örnek alındığını dile getirdi. “Yalnızca ayakta kalmaya çalışmak strateji olamaz” ifadelerini kullanan Görgün, özgün teknoloji üretiminin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca “Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirilmesi Projesi”, “KERTERİZ Kuantum Manyetometre Projesi”, “Kuantum Teknolojileri Stratejik Yetkinlik Geliştirme İşbirliği Protokolü” ve “SSB Kuantum Algoritma Yarışması” için imza törenleri gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, bu başarının artık küresel ölçekte bir etki alanına ulaştığını ifade etti. Özvar, insansız sistemlerden hava savunma teknolojilerine kadar birçok alandaki gelişimin Türkiye’nin mühendislik kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığın önemine değinen Özvar, yapay zeka, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerinin geleceğin rekabet alanlarını oluşturduğunu vurguladı. Üniversite-sektör işbirliğinin bu süreçte hayati rol oynadığını belirten Özvar, araştırmaların ürüne dönüşmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin temel hedef olduğunu kaydetti.

YÖK tarafından kuantum teknolojilerine yönelik yeni eğitim programlarının hayata geçirileceğini açıklayan Özvar, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yeni programlar, disiplinler arası çalışmalar ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca ön lisans düzeyinde yeni programların açıldığını belirten Özvar, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli teknik personel yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Program kapsamında kuantum hesaplama, kuantum haberleşme ve kuantum algılama alanlarında insan kaynağı yetiştirilmesi, araştırma kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi.

Etkinlik, Türkiye’nin kuantum teknolojileri alanında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren yeni bir stratejik adım olarak değerlendirildi.