Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den dördüncü kez Keşan Belediye Başkanı seçilen Özcan'ın istifası, parti teşkilatı tarafından doğrulandı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Mehmet Özcan'ın e-Devlet üzerinden partisinden istifa ettiğini belirterek, parti sisteminde üyeliğinin artık görünmediğini ifade etti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise istifasına ilişkin henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Mehmet Özcan'ın CHP'den ayrılma kararı, Keşan siyasetinde yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilirken, istifanın gerekçesine ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.