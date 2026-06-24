Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden "Haysiyet" dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Süreç Film imzasını taşıyan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Burak Çelik de dahil oldu.

Son dönemde fenomen dizi "Yeraltı"nda canlandırdığı "Volkan" karakteriyle dikkat çeken Burak Çelik, yeni sezonda adres değiştirerek "Haysiyet" dizisinin ekibine katıldı.

Bir yandan TRT tabii platformunda yayınlanacak "Nizamülmülk Altın Çağ" dizisinde de rol alan oyuncu, "Haysiyet" dizisinde "Tarık" karakterine hayat verecek. Çelik, dizide usta oyuncu Reha Özcan'ın canlandıracağı Haluk karakterinin oğlunu oynayacak.

Öte yandan özel hayatında da mutlu günler yaşayan Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak, yaklaşık iki ay sonra kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.