Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 12 gün önce kamuoyuna duyurduğu projenin fiilen başladığını belirterek, çalışmaların şehir ulaşımına ve sosyal yaşama önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Çalışmaların ilk etapta geçit bölgelerinde başlayacağını belirten Alemdar, trenlerin geçeceği tünelin yan duvarlarının inşa edileceğini, ardından zemin çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti. Alemdar, üst taşıyıcı sistemlerin imalatının ardından ise sosyal yaşam alanı projesinin hayata geçirileceğini kaydetti. Alemdar, trafik akışının çalışmalar sırasında aksamaması için geçici rampa ve köprüler yapılacağı, ulaşımın inşaat çalışmalarından bağımsız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Başkan Alemdar, 'Şehrimizin gündemini uzun süredir meşgul eden önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Tren raylarının yer altına alınmasıyla Mithatpaşa ve Gar Meydanı arasındaki 2 kilometrelik alanda bulunan 4 hemzemin geçidi kaldıracağız. Demiryolu hattının üzerini yeşil koridora dönüştürerek şehrimize yeni bir yaşam ve buluşma alanı kazandıracağız' dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada 'Proje kapsamında Mithatpaşa ile Gar Meydanı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik demiryolu hattında bulunan 4 hemzemin geçit kaldırılacak. Tren hattının yer altına alınmasının ardından bölge, peyzaj düzenlemeleriyle yeşil koridor ve sosyal yaşam alanına dönüştürülecek' denildi.

Öte yandan çalışmalar süresince vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Ada Treni ve ADARAY seferlerinin geçici olarak Mithatpaşa İstasyonu'na alınması halinde şehir merkezi ile istasyon arasında belediye otobüsleriyle ring seferleri düzenleneceği açıklandı. (DHA)