Çaycuma Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri olan çektirme geleneğini yaşatmayı amaçlayan Çektirme Kafe, 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

Açılış programı saat 18.30’da, kafenin fikir babası olan eski milletvekili Kemal Anadol’un “Bu Resme İyi Bakın” adlı kitabı için gerçekleştireceği imza etkinliğiyle başlayacak. Resmî açılışın ardından Türk pop müziğinin genç isimlerinden Eda Tat saat 20.00’de konser verecek.

Çaycuma Belediyesi, Çektirme Kafe’de vatandaşların kolayca faydalanabileceği uygun fiyat politikası uygulanacağını açıkladı. Buna göre çay 10 lira, Türk kahvesi ise 60 liradan satışa sunulacak. Kafede ayrıca bitki çayları, tatlılar, çeşitli atıştırmalıklar ve vitamin bar ürünleri de yer alacak.

Karadeniz’in simgelerinden olan ve babadan oğula aktarılan geleneksel yöntemlerle üretilen çektirmelerin kültürel mirasını yaşatmayı hedefleyen proje, hem sosyal yaşam alanı hem de kültürel bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.